22 Окт. 15:29 2018-10-22T15:30:09+03:00

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В ходе визита испанского короля Филиппа VI в пострадавший от наводнения город Сан-Льоренс-де-Кардассар произошел курьезный случай. Волонтер Оскар Тарела из соседнего города Сантаньи, который участвовал в уборке мусора с затопленных улиц, протянул монарху, приветствовавшему местных жителей, устранявших последствия наводнения, вместо руки метлу. Инцидент произошел 16 октября.

«Я предложил королю Испании метлу, но он сказал мне «нет», что он сейчас не может. Я сказал ему, что он может взять ее, но он не захотел. В конце концов, я пожал ему руку из уважения», – цитирует Тарелу Diario de Mallorca. Ранее мужчина прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook, однако позже этот пост был удален. Тарела также отметил, что не пытался подшутить над королем, а просто хотел «предложить ему оказать помощь жителям». Также Тарела отметил, что, несмотря ни на что, является патриотом Испании.

Король Испании не стал помогать жителям Мальорки устранять последствия наводнения.

Наводнение на Мальорке началось в начале октября. От его последствий погибли 13 человек. Как сообщает издание El Mundo со ссылкой на правительство автономного сообщества Балеарские острова, общий ущерб от стихии составил примерно 91,1 миллион евро.