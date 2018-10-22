2018-10-22T15:41:09+03:00
В мире

Британские корабли направились к Норвегии для участия в учениях НАТО

К маневрам присоединится 2,5 тысячи военнослужащих из Великобритании
Сакина НУРИЕВА
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Британские корабли направились к Норвегии для участия в учениях НАТОБританские корабли направились к Норвегии для участия в учениях НАТОФото: REUTERS
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Корабли британских ВМС направились к Норвегии для участия в учениях НАТО. Об этом сообщила пресс-служба военно-морских сил Соединенного Королевства.

К берегам Норвегии направились два фрегата Type 23 – Northumberland и Westminster, – минные тральщики Cattistock, Hurworth, Grimsby и Ramsey, гидрографическое судно Enterprise и одно водолазное судно.

Кроме того, к месту проведения учений направилась группа спецназовцев морской пехоты, чье подразделение расквартировано в городе Арброт (Шотландия). Они прибудут в Норвегию на борту американского десантно-штурмового корабля Iwo Jima.

Военные учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец") пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября с участием около 50 тысяч военных из 30 стран-участниц альянса и партнеров.

Из Великобритании в маневрах примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих.

Ранее, как сообщал kp.ru, в преддверии учений НАТО Trident Juncture Американский авианосец вошел в Арктику впервые за 30 лет

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