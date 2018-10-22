2018-10-22T21:15:24+03:00
Умные вещи

"Вконтакте" устранила сбои в работе сервиса

В понедельник, 22 октября, многие пользователи испытывали проблемы с доступом к соцсети
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"ВКонтакте" сообщила об устранении проблем в работе сервиса"ВКонтакте" сообщила об устранении проблем в работе сервисаФото: Анастасия ОСИПОВА
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В понедельник, 22 октября, многие пользователи социальной сети "Вконтакте" столкнулись с неполадками в работе сервиса. По данным пресс-службы компании, к настоящему моменту все сбои удалось устранить. Сайт и мобильная версия работают исправно.

"Были кратковременные баги у небольшой части пользователей, сейчас все работает", - передает ТАСС со ссылкой на "Вконтакте".

Между тем. напомним, что проблемы в функционировании сервиса начались примерно в 18:00 по мск. По данным портала Downdetector, чаще всего пользователи жаловались на работу сайта(41%), сложности с отправкой и получением сообщений (34%) и на невозможность входа в аккаунт (23%). Кроме того, сбои наблюдались в работе мобильного приложения "Вконтакте".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в этом месяце было нарушено также функционирование сервиса "Инстаграм". Пользователи по всему миру не могли открыть приложение как со смартфона, так и с компьютера.

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