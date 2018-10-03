2018-10-03T11:11:29+03:00
Умные вещи

В работе Instagram по всему миру произошел массовый сбой

Пользователи не могут зайти в приложение со смартфонов, а также открыть десктопную версию соцсети
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Приложение не работает у пользователей по всему мируПриложение не работает у пользователей по всему мируФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Интернет-пользователи по всему миру на протяжении уже примерно часа не мог зайти в Instagram. В большинстве случаев приложение прогружает лишь значки, а после выдает ошибку. Если же попытаться зайти на сайт с компьютера, то появляется белая страничка с надписью "5xx Server Error".

С такой проблемой в среду, 3 октября, столкнулись не только российские пользователи, но и жители Европы Соединенных Штатов, Австралии, Индии, Японии, Индонезии и ряда других стран. По предварительной информации, социальная сеть "рухнула" во всем мире.

Большинство пользователей жалуются на проблемы с просмотром новостной ленты, еще около 30% - на неполадки при входе в приложение,также многие просто не могут открыть сайт. Об этом свидетельствуют данные на сайте DownDetector.

Служба техподдержки Instagram пока никак не прокомментировала случившееся. Причины сбоя неизвестны.

Стоит отметить, что в минувшем месяце также наблюдались неполадки в работе данной соцсети. Сайт kp.ru писал о том, что в ночь с 25 по 26 сентября российские и европейские пользователи не могли просматривать фотографии в Instagram, а несколькими неделями ранее были проблемы с прогрузкой новостной ленты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Совфед одобрил уголовное наказание за отказ в найме лиц предпенсионного возраста
В Таиланде по запросу Интерпола был задержан россиянин
В отношении "Натали Турс" возбуждено уголовное дело о мошенничестве
В правительстве не обсуждают запрет долларовых расчетов
Сотрудники московского бара сообщили ФСБ о готовящемся теракте
Гражданская жена полковника Захарченко сбежала в США
Постпред США при НАТО отказалась от своих слов об уничтожении российских ракет
Путин назначил Михаила Развожаева врио главы Хакасии
Порошенко предложил парламенту продлить "особый статус Донбасса" до конца 2019 года
Перенос выходных дней в 2019 году: правительство утвердило производственный календарь на следующий год
В Индонезии после землетрясения и цунами началось извержение вулкана Сопутана
Прощание с Шарлем Азнавуром состоится 5 октября в Париже
Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации 282 статьи УК
На заседание парламента Армении не пришли более половины депутатов
Два человека покинули команду спецпрокурора США Мюллера
The National Interest раскритиковал "боевой дебют" истребителя F-35
Упавший кран перекрыл движение на МКАД
Опрос: треть россиян считают, что старость начинается в возрасте от 50 до 59 лет
Актрису Фань Бинбин оштрафовали на $70 млн за неуплату налогов
В общих собраниях жильцов будут участвовать не менее 10 человек
Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1370 человек
Пашинян призвал прекратить акцию протеста у здания парламента Армении
Глава норвежской делегации признал Крым законной частью России
Французская полиция поймала грабителя-рецидивиста, сбежавшего из тюрьмы на вертолете
Минобороны показало видео выгрузки комплексов С-300 в Сирии
На Украине считают, что их катера "невидимы" для российского флота
В центре Лондона с небоскреба упала стеклянная панель, убив прохожего
Секретная служба США перехватила подозрительный конверт для Трампа