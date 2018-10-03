В работе Instagram по всему миру произошел массовый сбой

СЕГОДНЯ 11:11 2018-10-03T11:11:29+03:00

Пользователи не могут зайти в приложение со смартфонов, а также открыть десктопную версию соцсети

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Интернет-пользователи по всему миру на протяжении уже примерно часа не мог зайти в Instagram. В большинстве случаев приложение прогружает лишь значки, а после выдает ошибку. Если же попытаться зайти на сайт с компьютера, то появляется белая страничка с надписью "5xx Server Error".

С такой проблемой в среду, 3 октября, столкнулись не только российские пользователи, но и жители Европы Соединенных Штатов, Австралии, Индии, Японии, Индонезии и ряда других стран. По предварительной информации, социальная сеть "рухнула" во всем мире.

Большинство пользователей жалуются на проблемы с просмотром новостной ленты, еще около 30% - на неполадки при входе в приложение,также многие просто не могут открыть сайт. Об этом свидетельствуют данные на сайте DownDetector.

Служба техподдержки Instagram пока никак не прокомментировала случившееся. Причины сбоя неизвестны.

Стоит отметить, что в минувшем месяце также наблюдались неполадки в работе данной соцсети. Сайт kp.ru писал о том, что в ночь с 25 по 26 сентября российские и европейские пользователи не могли просматривать фотографии в Instagram, а несколькими неделями ранее были проблемы с прогрузкой новостной ленты.