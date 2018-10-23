2018-10-23T13:58:17+03:00
В мире

В Совфеде предостерегли Польшу от антироссийских действий

Владимир Джабаров прокомментировал опасения Дуды в отношении Словакии и Украины
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Фото: Станислав Красильников/ТАССПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Президент Польши Анджей Дуда заявил об опасности «Северного потока - 2». Глава государства высказал мнение, что российско-европейский проект «угрожает» таким странам как Украина и Словакия.

«Без сомнения, газопровод «Северный поток — 2» опасен для Украины, Словакии и также был бы энергетической угрозой для Польши, если бы не меры, которые мы реализовываем», — отметил политик.

Заявление польского президента прокомментировали в Совете Федерации. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил, что политика европейского государства нерациональная — сейчас Польше приходится значительно переплачивать за американский газ.

«Если полякам нравится переплачивать как минимум на 40% больше за американский сжиженный газ, чем за российский трубопроводный, то пусть платят, если у них есть лишние деньги», - приводит слова Джабарова «Федеральное агентство новостей».

Кроме того член Совфеда добавил, что польскому президенту стоит думать в первую очередь о своей стране, а не беспокоиться о соседях, ведь в той же Словакии есть свое правительство, которое думает о народе.

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