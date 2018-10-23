2018-10-23T14:43:43+03:00
Происшествия

Автокран протаранил 17 автомобилей в центре Киева

Медицинская помощь понадобилась трем участникам происшествия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Киеве автокран протаранил 18 автомобилей. Фото: Нацполиция КиеваВ Киеве автокран протаранил 18 автомобилей. Фото: Нацполиция Киева
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Во вторник, 23 октября, автокран протаранил 17 автомобилей на одной из центральных улиц Киева. В результате аварии пострадали три человека. Данную информацию предоставили в пресс-службе местного управления полиции.

"Утром в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП с участием множества транспортных средств. По вызову выехали патрульные полицейские, врачи и специализированная следственная группа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте киевской Нацполиции.

К медикам обратились три человека. Фото: Нацполиция Киева

К медикам обратились три человека. Фото: Нацполиция Киева

По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека. Двум из них медицинская помощь была оказана прямо на месте, третьего пришлось госпитализировать.

В настоящий момент правоохранители проводят осмотр места ДТП - опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Сам водитель автокрана также уже допрошен. По словам мужчины, у грузоподъемной машины просто отказали тормоза. Проверять эту версию предстоит специалистам.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее массовая авария произошла также в российском Кемерове. Троллейбус, в котором находились пассажиры, протаранил восемь автомобилей. Причем очевидцы утверждают, что виноват во всем кондуктор.

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