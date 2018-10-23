2018-10-23T15:19:17+03:00
Звезды

В Музее Библии в США 70 лет хранилось пять подделанных фрагментов свитков

К такому выводу пришли эксперты во время лабораторной экспертизы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Музее Библии в США 70 лет хранилось пять подделанных фрагментов свитков Фото:Israel Antiquities AuthorityВ Музее Библии в США 70 лет хранилось пять подделанных фрагментов свитков Фото:Israel Antiquities Authority
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В Музее Библии в Вашингтоне около 70 лет хранились фрагменты свитков Мертвого моря, которые оказались обычной подделкой.

К такому выводу пришли эксперты во время лабораторных исследований пяти из 16 фрагментов свитков Мертвого моря, которые датировались III веком до нашей эры - I веком нашей эры.

- Сегодня в Музее Библии опубликованы результаты внешней экспертизы пяти из 16 фрагментов свитков Мертвого моря. Используя передовые технологии, расположенное в Германии Федеральное ведомство по исследованию и испытанию материалов провело серию тестов и заключило, что пять фрагментов показывают характеристики несовместимые с древним происхождением,- прокомментировали в пресс-релизе на сайте Museum of the Bible.

Подделанные фрагменты экспоната в музее больше не будут выставляться для посетителей. Более того, эксперты продолжат исследовать и оставшиеся 11 фрагментов на подлинность.

Около 70 лет назад обычные пастухи-бедуины нашли в районе Мертвого моря древние свитки. Чуть позже они стали настоящей сенсацией, и о них узнал весь мир. На удивительных экспонатах оказались тексты ветхозаветных книг, библейские апокрифы и литература, которая описывала быт иудейской секты Евсеев.

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