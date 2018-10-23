Госдума не поддержала проект об учреждении Дня отца

23 Окт. 15:46 2018-10-23T15:46:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 23 октября, Госдума на заседании в первом чтении отклонила законопроект, который предлагал создать в России еще один общенациональный праздник - День отца. Он празднуется ежегодно в последнюю субботу октября в субъектах РФ.

Ранее с инициативой создания праздника выступила Тамара Плетнева, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

В пояснительной записке к законопроекту она отметила, что ежегодно в последнюю субботу октября в Кремле проходит награждение почетным знаком «За верность отцовскому долгу». При этом такой важный праздник почему-то до сих пор не закреплен на государственном уровне федеральным законом.

- В целях привлечения внимания общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, поднятия престижа отцовства, необходим общероссийский праздник - День отца - праздник мужества и отцовского долга,- прокомментировала Тамара Плетнева.

Однако другие члены профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей не поддержали инициативу, потому что все общенациональные праздники традиционно учреждаются указом президента.

В отрицательном заключении комитета на проект закона сказано, что все замечания по поводу праздника сводятся только к одному-к тому, чтобы этот он был установлен нормативным правовым актов президента РФ, сообщает «ТАСС».