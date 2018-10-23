2018-10-23T16:09:01+03:00
Политика

Правительство России в ближайшее время подготовит санкции против Украины

Ряду украинских граждан грозит блокировка активов, запрет вывода капиталов и поставок определенных товаров
Сакина НУРИЕВА
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Правительство России в ближайшее время подготовит санкции против УкраиныПравительство России в ближайшее время подготовит санкции против УкраиныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Постановления о введении санкций против Украины по указы президента Владимира Путина практически готовы и будут подписаны в ближайшее время. Такое сообщение появилось на официальном сайте Правительства России.

"Правительство России в самое ближайшее время подготовит предложения по указу Президента об ответных мерах на санкции Украины. Ряду граждан этой страны, которые наносят вред России, грозит блокировка активов, запрет вывода капиталов и поставок определенных товаров", - говорится в сообщение.

Напомним, 22 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц России». Согласно этому указу теперь все российские органы власти, организации и физические лица должны руководствоваться правилами, которые будут в ближайшее время опубликованы правительством.

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