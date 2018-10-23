2018-10-23T17:32:57+03:00
Политика

Президент Польши призвал Германию отказаться от "Северного потока – 2"

Дуда назвал газопровод частью российской политики
Сакина НУРИЕВА
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Президент Польши призвал Германию отказаться от "Северного потока – 2"Президент Польши призвал Германию отказаться от "Северного потока – 2"Фото: REUTERS
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Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Германию с государственным визитом. В ходе своей поездки он намерен отговорить Берлин от решения строить газопровод "Северный поток — 2".

Дуда считает, что трубопровод к доминированию России в регионе и затруднит энергоснабжение Словакии, Украины и самой Польши.

"Мы удивлены, что Европейская комиссия не выразила явного негатива", — сказал Дуда в эфире польского радио.

Дуда заявил, что позиция Польши однозначна и неизменна. По мнению польского лидера, "Северный поток - 2" не имеет ничего общего с экономикой, но является частью российской политики.

Кроме того, он задал Германии вопрос, к чему строить «Северный поток — 2», если США предлагают Германии закупать у них сжиженный природный газ.

Ранее, как сообщал kp.ru, Президент Польши назвал «Северный поток — 2» опасным для Украины и Словакии.

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