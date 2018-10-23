Президент Польши назвал «Северный поток — 2» опасным для Украины и Словакии

23 Окт. 09:45 2018-10-23T09:50:35+03:00

По словам Дуды, газопровод был бы «энергетической опасностью» и для его страны, если бы Варшава не «подстраховалась»

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии, представляет «энергетическую опасность» не только для Украины, но и для Словакии.

«Несомненно, создание газопровода «Северный поток — 2» является опасностью для Украины, Словакии, он также был бы энергетической опасностью для Польши, если бы не наши предупреждающие действия», - сказал Дуда в интервью «Польскому радио», рассказывая о своей недавней поездке в ФРГ.

Он добавил, что Варшава, Киев и Братислава по этому вопросу абсолютно солидарны, а президенты трех стран неоднократно озвучивали свою позицию.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Польша на днях подписала с Соединенными Штатами долгосрочный контракт на поставку американского природного сжиженного газа (СПГ), и теперь ближайшие два десятилетия будет получать из-за океана два миллиона тонн СПГ в год.

Варшава давно выступает против строительства газопровода в обход Украины, пытаясь убедить страны Евросоюза в том, что проект «опасен», а российский газ им не нужен.

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