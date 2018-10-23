Концерт классической музыки в Швеции закончился дракой

23 Окт. 20:44 2018-10-23T20:44:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Концерт классической музыки в шведском городе Мальме закончился дракой. Потасовку устроили зрители, которые пришли на культурное мероприятие.

18 октября Лейпцигский оркестр Гевандхауза исполнял Пятую симфонию Малера. В какой-то момент, когда музыка почти затихла, одна из женщин, сидящая в зале, решила открыть жвачку. Шуршание обертки привлекло внимание соседа сбоку. Мужчина сначала пытался «испепелить взглядом», а когда реакции не последовало, выхватил упаковку с жевательной резинкой и бросил ее на пол.

Устраивать истерику женщина не стала, дождалась окончания концерта и ударила мужчину по лицу. Удар пришелся в область очков, они слетели на пол. В ссору вмешался спутник женщины, он тоже набросился на обидчика дамы и начал его избивать.

Драку удалось разнять только благодаря вмешательству других зрителей, пишет газета «Известия».