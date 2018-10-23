2018-10-24T02:36:43+03:00
Происшествия

Обрушение эскалатора в Риме: число пострадавших выросло до 15 человек

Болельщики ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора в метро в Риме
Мария БЕРК
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В Риме при обрушении эскалатора пострадали российские болельщикиВ Риме при обрушении эскалатора пострадали российские болельщикиФото: СОЦСЕТИ
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В метро Риме при обрушении эскалатора пострадали российские футбольные болельщики. Инцидент произошел на станции Repubblica. По данным итальянского телеканала Rai, число пострадавших выросло до 15 человек. Среди них - не менее пяти фанатов московского ЦСКА. Один из российских болельщиков доставлен в больницу с тяжелым переломом ноги, другой с различными травмами и несколькими переломами.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, обрушение произошло, когда фанаты поднималась со станции наверх. В полиции не исключают, что количество раненых может увеличиться. На месте работают спасатели, полиция и несколько бригад врачей. Сейчас станция метро Repubblica закрыта.

ЦСКА проведет гостевой матч с «Ромой» в итальянской столице в рамках третьего группового этапа Лиги чемпионов 23 октября.

Сайт kp.ru следит за развитием событий, последние новости из Рима смотрите в нашей онлайн-трансляции.

В метро Рима сломался эскалатор с фанатами ЦСКА.Более тридцати фанатов ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора в метро Рима

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