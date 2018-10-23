В Риме обрушился эскалатор с болельщиками ЦСКА: онлайн-трансляция

СЕГОДНЯ 21:14 2018-10-23T22:27:06+03:00

Инцидент произошел незадолго до начала матча Лиги чемпионов, пострадали около 30 человек [обновляется]

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Около 30 человек пострадали в результате обрушения эскалатора на одной из станций метрополитена в центре Рима, где вечером в среду, 23 октября, московская футбольная команда ЦСКА проведёт матч Лиги чемпионов против итальянской "Ромы".

"Группа болельщиков ЦСКА спускалась вниз со станции. В этот момент произошло обрушение эскалатора", - сообщил представитель местного отделения полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674652" frameborder="0"></iframe> В метро Рима сломался эскалатор с фанатами ЦСКА.Более тридцати фанатов ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора в метро Рима

По его данным, ранения получили не менее восьми человек, однако данная цифра еще может увеличиться. На кадрах с места инцидента видно, что в какой-то момент лента эскалатора начинает двигаться невероятно быстро, и люди буквально сваливаются в кучу у ее основания.

Всех пострадавших уже доставили в ближайшие больницы города. О характере травм пока не сообщается. Все ли пострадавшие являются гражданами РФ также неизвестно.

Обрушение эскалатора произошло незадолго до матча ЦСКА с итальянской "Ромой"Фото: СОЦСЕТИ

Из-за происшествия станция метро Repubblica, которая находится на той же ветке, что и Олимпийский стадион, где пройдет матч, была временно закрыта, передает РИА Новости.