В Риме обрушился эскалатор с болельщиками ЦСКА: онлайн-трансляция
Около 30 человек пострадали в результате обрушения эскалатора на одной из станций метрополитена в центре Рима, где вечером в среду, 23 октября, московская футбольная команда ЦСКА проведёт матч Лиги чемпионов против итальянской "Ромы".
"Группа болельщиков ЦСКА спускалась вниз со станции. В этот момент произошло обрушение эскалатора", - сообщил представитель местного отделения полиции.
В метро Рима сломался эскалатор с фанатами ЦСКА.Более тридцати фанатов ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора в метро Рима
По его данным, ранения получили не менее восьми человек, однако данная цифра еще может увеличиться. На кадрах с места инцидента видно, что в какой-то момент лента эскалатора начинает двигаться невероятно быстро, и люди буквально сваливаются в кучу у ее основания.
Всех пострадавших уже доставили в ближайшие больницы города. О характере травм пока не сообщается. Все ли пострадавшие являются гражданами РФ также неизвестно.
Обрушение эскалатора произошло незадолго до матча ЦСКА с итальянской "Ромой"Фото: СОЦСЕТИ
Из-за происшествия станция метро Repubblica, которая находится на той же ветке, что и Олимпийский стадион, где пройдет матч, была временно закрыта, передает РИА Новости.
Трансляция: В метро Рима обрушился эскалатор с болельщиками ЦСКА.