Министр внутренних дел Италии заявил, что в обрушении эскалатора в Риме виноваты россияне

24 Окт. 12:01 2018-10-24T12:01:31+03:00

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Глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что ответственность за инцидент со сломанным эскалатором в римском метро целиком лежит на российских фанатах. Инцидет произошел во вторник, 23 октября, перед началом матча «ЦСКА» – «Рома».

«Виноваты десятки пьяных псевдоболельщиков, которые скакали [на эскалаторе]», – цитирует ТАСС Сальвини.

По итогам инцидента пострадали 19 человек, 16 из которых – россияне. Как отмечают очевидцы, эскалатор внезапно ускорил ход, после чего упали многие люди, находившиеся на нем. Причины произошедшего в настоящий момент устанавливаются. Стоит отметить, что первой версией случившегося, озвученной итальянскими СМИ, стали «прыжки и танцы нетрезвых болельщиков». Эту версию поддержала и мэр Рима Вирджиния Раджи.

Россияне, ставшие свидетелями произошедшего, говорят обратное. Один из участников событий в интервью сайту kp.ru заявил, что после остановки эскалатора, которая была произведена спустя примерно 30 секунд после поломки, «полиция наверху достала дубинки и начала всех разгонять». Собеседник нашего издания также отметил, что «все ехали спокойно и даже ни одной песни еще никто не пел к этому моменту; не было ни кричалок, ни прыжков», а фанаты просто «ехали плотно».

Отметим также, что, по словам местных жителей, это уже третья за год серьезная поломка в римском метрополитене.