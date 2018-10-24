«Никто не прыгал, не кричал, мы даже песню не успели запеть»: фанат ЦСКА рассказал о произошедшем в римском метро

СЕГОДНЯ 03:41 2018-10-24T03:43:08+03:00

При обрушении эскалатора в метро Рима пострадали около 30 человек Фото: СОЦСЕТИ

Александр из Москвы в интервью «КП» опроверг версию итальянских СМИ о том, что российские болельщики сами виноваты в обрушении эскалатора

Изменить размер текста: A A

На подземной станции Repubblica в Риме случилась страшная мясорубка. Полицейские же, что стояли наверху, далеко не сразу вообще поняли, что произошло, и продолжали разгонять всех дубинками. Скорая приехала только через 20 минут. Об этом рассказал Александр из Москвы в интервью «КП».

- Я ехал на этом самом эскалаторе, когда все случилось. Уже в самом низу. Первой мыслью было — ускорили режим, чтобы поскорее прошел поток — на станции одновременно собралось человек двести фанатов ЦСКА. Все довольно плотной толпой стали спускаться в метро.

- И как ты спрыгнул?

- Я просто сообразил опереться на руки и подпрыгнуть. Но буквально следом за мной ступеньки стали складываться, как гармошка, остриями вверх. Люди просто ноги оставляли в этих ступенях. Было очень много крови, открытые переломы. Страшно!

- Кошмар. Все, наверное, орали от боли?

- Да. Никто ничего не понимает, итальянцы местные ничего не делают. У них нет, как у нас в метро бабулек, которые внизу сидят и сразу могут выключить эскалатор. То есть этот поломанный эскалатор продолжал ехать еще секунд 30. А внизу уже давка, эти порезы и эти острые ступени гармошкой. А он все двигается и люди прибывают и прибывают, спотыкаясь об это адское препятствие и оставляя там ноги. Крови было очень много. И криков. В какой-то момент началась паника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674652" frameborder="0"></iframe> В метро Рима сломался эскалатор с фанатами ЦСКА.Более тридцати фанатов ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора в метро Рима

- Просто адская мясорубка!

- Именно мясорубка, да. Хорошо, что часть «армейцев» быстро сориентировалась, что произошло и начали прямо людей выдергивать на платформу, чтобы не тупил народ и еще большей давки бы не было. Потом поняли, что раненые есть, нашлось среди наших несколько человек с медицинским образованием и начали оказывать первую помощь — накладывать жгуты из подручных средств: ремни, одежду с себя снимали. Первая скорая приехала минут через 25 наверное только.

- Полицейские реагировали? Они же должны были быть в метро

- Когда эскалатор только остановили, внизу были пострадавшие, а полиция наверху достала дубинки и начала всех разгонять. При этом вниз никто из них даже и не пытался спуститься и помочь. Первых раненых мы наверх сами на себе поднимали. Но не самых тяжелых, а тех, кто полегче. Людей с оторванными ногами трогать боялись, ждали специалистов.

Раненых развезли по шести госпиталям РимаФото: REUTERS

- То есть полицеские вообще не поняли, что случилось.

- Да. Говорю же, они еще и тех, кто понял, что внизу что-то не так и попытался спрыгнуть с эскалатора или побежать в обратном направлении, еще и дубинками загоняли обратно. «Езжайте вниз, езжайте вниз!»

- Второй, соседний эскалатор, который не сломался, он еще долго продолжал двигаться?

- Да, прилично. И он все доставлял и доставлял людей вниз, хотя на станции и так уже было не протолкнуться. Там такая конструкция — узкий промежуток, выход налево и направо, а впереди стена. И вот в этот карман набивалась приличная толпа. Те, кто был ближе к платформе, начали выдергивать людей из давки. Слава богу, не у всех из-за паники крышу снесло, многие смогли сохранить холодный рассудок и помочь другим.

- Говорят о том, что одному ногу ампутировали…

- Я видел парня, его подняли на парапет и лодыжка грубо говоря лежала рядом с ногой. Торчали кости, крови была лужа. Наверное, про него речь. Но лично я его не знаю и какое решение приняли врачи по его травме - тоже.

- В итальянских СМИ пишут что, якобы, наши фанаты прыгали, потому эскалатор и сломался.

- Наглое вранье! Наглое вранье! Все ехали спокойно и даже ни одной песни еще никто не пел к этому моменту. То есть не было ни кричалок, ни прыжков. Просто ехали плотно. На ступеньке по два человека.

- Когда всех стали развозить по больницам, ты поехал в госпиталь?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674658" frameborder="0"></iframe> Кадры как увозят медики серьезно пострадавших фанатов ЦСКА в Риме.

- Я - нет. У меня друг пострадал, но не сильно. Ему оказали помощь на месте. Тех, кому повезло меньше, уже объявили, что будет помогать клуб ЦСКА, он не оставит в беде. Местные итальянцы говорят, что это уже третья за год серьезная поломка метрополитена. Самое главное, повторюсь, никто не кричал и не прыгал. Все просто спокойно ехали.

- Остальные поехали на матч?

- Да, многие поехали после того, как всех развезли по больницам. Бежали с опозданием.

ЦСКА проиграл в этот вечер «Роме». Но этот проигрыш на фоне произошедшей трагедии — мелочи жизни.

КАК ЭТО БЫЛО

В Риме обрушился эскалатор с болельщиками ЦСКА: онлайн-трансляция

Инцидент произошел незадолго до начала матча Лиги чемпионов, пострадали около 30 человек (фото, видео, подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Фанатов ЦСКА обвинили в обрушении эскалатора в римском метро

Итальянские СМИ утверждают, что эскалатор сломался из-за того, что толпа фанатов прыгала на нем – есть у болельщиков такая привычка активно отправляться на матч (подробности).

В ТЕМУ

Фанат ЦСКА в Риме: «На подходе к стадиону итальянцы резали наших. На асфальте была кровь. Одного раненого увезли с трибуны»

О пострадавших в метро болельщики армейского клуба узнали уже на секторе - из интернета (подробности).

КСТАТИ

Сотрудники российского посольства в Риме ищут пострадавших по больницам

Дипломаты разъехались по всем шести госпиталям, куда отвезли травмированных после обрушения эскалатора в метро Рима (подробности).