Путин заверил, что Россия быстро и эффективно ответит на выход США из Договора о РСМД
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал намерение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).
Как заметил глава нашего государства, Москва обеспокоена действиями Вашингтона, которые могут привести к новой гонке вооружений. Однако, как подчеркнул российский лидер, РФ сможет быстро и эффективно ответить на выход Соединенных Штатов из Договора о РСМД.
«Если все договоры в сфере ограничения роста вооружений будут демонтированы, то ничто не будет сдерживать гонку. Если (американские) ракеты будут поставлены в Европу, мы должны будем ответить зеркально. <…> Мы сможем ответить и очень быстро», - сказал Путин, выступая в среду, 24 октября, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении своей страны выйти из Договора о РСМД, который был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Поводом для такого решения стало якобы нарушение Россией этого соглашения.
Кстати, подробности выступления Владимира Путина на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров читайте в материале спецкора «КП Дмитрия Смирнова.