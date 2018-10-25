Умер известный писатель Анатолий Гладилин

25 Окт. 03:17 2018-10-25T03:17:28+03:00

Анатолий Гладилин скончался во Франции в возрасте 83 лет

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Умер известный писатель-шестидесятник Анатолий Гладилин. Об этом сообщил на своей странице в Facebook парижский журналист Анатолий Копейкин.

По его словам, Гладилин скончался во Франции в среду в возрасте 83 лет. Причины смерти не названы.

Писатель в конце 1950-х поступил московский Литературный институт и стал известен после первой же своей повести «Хроника времен Виктора Подгурского», которую опубликовали в журнале «Юность» в 1956 году. Однако вуз Гладилин так и не закончил, но продолжал писать и работал в «Московском комсомольце», а также редактором на киностудии имени Горького.

Из-за политических взглядов вынужден был в 1976 году иммигрировать с женой и дочерью из СССР во Францию. В Париже он работал на радио «Свобода» и «Немецкая волна».

Является автором повестей «Бригантина» поднимает паруса», «История одного неудачника», «Вечная командировка», «Евангелие от Робеспьера». В эмиграции написал «Парижскую ярмарку», «Большой беговой день», «Французскую советскую социалистическую республику», «Улицу генералов», «Меч Тамерлана». Последней в 2015 году вышла книга его мемуаров «Тигрушка»

За вклад в распространение русского языка и русской литературы за рубежом Гладилин был отмечен медалью Пушкина.