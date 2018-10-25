2018-10-25T03:50:25+03:00
Телевизор

Джим Парсонс и его коллеги стали лидерами рейтинга самых дорогих актеров сериалов

Звезды «Теории большого взрыва» названы самыми высокооплачиваемыми телеактерами
Юлия ДИВЕЕВА
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Главные герои сериала "Теория большого взрыва"Главные герои сериала "Теория большого взрыва"Фото: Архив "КП"
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Актеры, исполняющие главные роли в комедийном сериале «Теория большого взрыва» получают самые высокие гонорары на телевидении. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный журналом Forbes.

Издание отмечает, что Джим Парсонс в роли Шелдона Купера уже четвертый год подряд занимает первое место в этом списке. За год он заработал 26,5 миллиона долларов.

На второй строчке его партнер по съемочной площадке Джонни Галэки (Леонард Хофстедтер) с 25 миллионами долларов. За ним идут Саймон Хелберг (Говард Воловиц) и Кунал Нийяр (Раджеш Кутраппали). Оба заработали по 23,5 миллиона долларов.

В первую пятерку попал исполнитель главной роли в сериале «Морская полиция: Спецотдел» Марк Хэрмон. По данным Forbes, за год его доход составил 19 миллионов долларов.

В десятку лидеров вошли также звезды ситкома «Американская семейка» Эд О Нил, Эрик Стоунстрит, Джесси Тайлер Фергюсон и Тай Барелл.

А обладатель десятого места рейтинга Эндрю Линкольн из «Ходячих мертвецов» появился в этом списке впервые. Он занял строчку, в которой раньше значилолсь имя Кевина Спейси, пока тот исполнял роль Френка Андервуда в сериале «Карточный домик». Оскароносный актер потерял контракт с телешоу после скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах несовершеннолетних молодых людей.

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