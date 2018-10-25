Посол РФ в США заявил, что подготовка встречи Суркова и Волкера продолжается

25 Окт. 07:25 2018-10-25T07:25:11+03:00

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Помощник президента России Владислав Сурков и специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер продолжают обсуждать возможность проведения новых переговоров. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Возможность встречи между Сурковым и Волкером существует. Они находятся в переписке. Сегодня решается вопрос, где и когда пройдет встреча", -сообщил глава дипмиссии.

Он подчеркнул, что задача российской стороны состоит в том, чтобы встреча стала эффективной, поскольку ситуация в Донбассе должна быть урегулирована в соответствии с минскими соглашениями, которые до сих пор не выполняются киевскими властями.

Конкретных шагов по организации переговоров пока не делается, но ранее президент РФ Владимир Путин уже выдвигал свои предложения по этому поводу. Между тем, на данный момент неизвестно даже то, удастся ли провести встречу Волкера и Суркова в этом году, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в апреле в Кремле признали наличие некой паузы не только по линии помощника главы государства и спецпредставителя Госдепартамента, но и в нормандской четверке.