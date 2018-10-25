В Минобороны объяснили, почему РФ помогает Сирии в борьбе с террористами

25 Окт. 09:00 2018-10-25T09:00:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Террористическую угрозу необходимо ликвидировать "на дальних подступах" - именно этим руководствовалась Россия, когда пришла на помощь сирийским властям. Такое заявление сделал заместитель министра обороны РФ Александр Фомин во время выступления на Восьмом международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине.

"С террористами нельзя договориться, их нужно только уничтожить, нет хороших и плохих террористов, их, террористов, нужно ликвидировать "на дальних подступах", а не ждать, когда они размножатся и придут к нам в дом", — подчеркнул Фомин.

По его словам, Россия "ни на секунду" не сомневалась. давая положительный ответ правительству САР в сентябре 2015 года. Тогда власти арабской республики попросили наши воздушно-космические силы оказать содействие в ликвидации международных террористов на территории их страны, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, с чего вообще начались военные действия в Сирии, и зачем там понадобилось присутствие России.