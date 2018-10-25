Толстой назвал необоснованным и хамским присуждение Сенцову премии имени Сахарова

25 Окт. 16:18 2018-10-25T16:18:35+03:00

Как считает вице-спикер Госдумы, европейцы в очередной раз продемонстрировали пренебрежение общепринятыми нормами и законами

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал присуждение премии имени Сахарова так называемому украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в РФ за терроризм. В частности, зампредседателя нижней палаты российского парламента назвал это решение Европарламента (ЕП) необоснованным и хамским. По мнению политика, европейцы в очередной раз продемонстрировали пренебрежение общепринятыми нормами и законами.

«Присуждение премии человеку, осужденному за попытку теракта, - это, на мой взгляд, уже последний шаг по демонстративному пренебрежению общепринятыми нормами и законами. Поэтому мы только сожалеем о таком, на наш взгляд, абсолютно необоснованном и довольно хамском выборе наших коллег (из ЕП)», - сказал Толстой ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг стало известно, что Сенцов стал лауреатов премии «За свободу мысли» имени Сахарова. Европарламент ежегодно вручает эту награду тем, кто, по его мнению, внес значимый вклад в правозащитную деятельность.