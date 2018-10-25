Певица Мирей Матье призналась в любви к России

25 Окт. 16:50 2018-10-25T20:57:06+03:00

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Французская певица Мирей Матье приняла участие в Форуме развития двусторонних общественных связей Россия-Франция в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Француженка отметила, что смотрит на Россию с любовью.

- Я смотрю на Россию с любовью. Это важно - смотреть с любовью и иметь возможность это передать, - с улыбкой прокомментировала Матье.

Форум развития двусторонних общественных связей Россия-Франция начал свою работу в эту среду и продлится до пятницы. Организаторами мероприятия выступило Россотрудничество при поддержке Российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диалог». Он был создан по инициативе президентов России и Франции.

В начале сентября Матье получила звание «Почетный профессор в сфере культуры» Государственного академического университета гуманитарных наук. Француженке было присвоено звание «за выдающиеся достижения в развитии международных культурных связей». Академик РАН Александр Чубарьян вручил Мирей черную мантию почетного профессора, сообщает "РИА Новости".