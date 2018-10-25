2018-10-26T12:43:05+03:00
Экономика

«Роснефть» приступила к выплате дивидендов за первое полугодие 2018 года

По сравнению с прошлым годом прибыль компании выросла почти в 1,5 раза
Ксения БОГДАНОВА
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«Роснефть» начала выплачивать дивиденды за первое полугодие 2018 года. Общая сумма выплат составит 154,5 млрд. руб. (14,58 рублей на акцию) - это абсолютный рекорд за всю историю компании. В прошлом году дивиденды «Роснефти» за все 12 месяцев составили 111,1 млрд руб (10,48 рубля на акцию).

В этом году компания существенно улучшила свои финансовые показатели: по сравнению с 2017 годом прибыль выросла почти в 1,5 раза. За первое полугодие текущего года она составила 309 млрд. руб. Увеличение дивидендов позволило «Роснефти» выйти в лидеры по доходности среди госхолдингов России.

- На сегодняшний день осуществлены выплаты номинальным держателям акций и доверительным управляющим. Другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций дивиденды будут перечислены не позднее 14 ноября 2018 года, - сообщил представитель «Роснефти».

До конца 2018 года компания намерена сократить совокупную долговую нагрузку и торговые обязательства на 500 млрд рублей.

- Все это превращает «Роснефть» в один из самых привлекательных объектов для вложения на российском фондовом рынке, - считает Сергей Суверов, старший аналитик БКС.

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