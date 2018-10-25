2018-10-25T17:21:34+03:00
Звезды

Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Скорсезе

Это будет их шестая совместная работа
Ася РОМАНЧУК
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Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме СкорсезеЛеонардо Ди Каприо снимется в новом фильме СкорсезеФото: REUTERS
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Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме режиссера Мартина Скорсезе. Картина «Убийцы лунного цветка» станет шестой совместной работой звезды и режиссера.

Оба уже отметили, что безумно рады работать вместе, сообщает The Variety.

Объясняя выбор картины Скорсезе отметил, что буквально влюбился в книгу Дэвида Гранна.

- Я сразу начал видеть всё: людей, художественное оформление, действие, и я знал, что мне нужно воплотить это в кино. Я безумно рад работать с Эриком Ротом, он займется адаптацией, и вновь воссоединиться с Леонардо Ди Каприо, — заявил Скорсезе.

К съемкам приступят сразу, как только все завершат работу в действующих проектах. Сейчас Леонардо Ди Каприо занят на съемках картины «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, а Скорсезе снимает фильм «Ирландец».

Фильм «Убийцы лунного цветка» расскажет об убийствах, которые происходят в индийском племени в 1920-х годах, сообщает газета "Известия".

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