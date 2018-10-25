Глава ВТБ рассказал о новой авиакомпании
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о перспективах создания новой авиакомпании.
Стране она нужна, этот проект имеет большое значение, сопоставимое с нацпрограммой, уверен банкир. Тем не менее, пока появление нового регионального авиаперевозчика пока под вопросом. Проект находится еще в ранней стадии развития. К тому же, вовсе не обязательно создавать новую компанию, достаточно профинансировать через лизинг имеющуюся.
- Тема убыточная, поэтому без государственной поддержки она не взлетит. Мы еще не обсуждали с правительством никаких условий, никаких параметров, — прокомментировал газете «Известия» президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин
Наладить воздушное сообщение отдаленными регионами необходимо, уверены эксперты. В противном случае люди будут мигрировать в более логистически доступные города.
Параллельно с авиацией нужно развивать инфраструктуру, во многих городах нет аэропортов.
С начала 1990-х было закрыто около тысячи воздушных гаваней, сейчас в России работает около 300 аэропортов.
С учетом прогнозируемого объема перевозок для новой авиакомпании – 10 млн человек в год -авиапарк должен быть около 50 самолетов. И не менее 100 самолетов вместимостью 10-12 человек для транспортировки пассажиров в труднодоступные районы с небольшой численностью населения.
Стоимость большого самолета российского производства обойдется примерно в 30 млн долларов за большой самолет и 1 миллион долларов за небольшой. То есть только на покупку воздушного транспорта уйдет около 15 миллионов долларов.