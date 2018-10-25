Лавров назвал сроки выхода США из Договора о РСМД

25 Окт. 19:16 2018-10-25T19:16:54+03:00

Также глава МИД РФ заверил, что Москва не будет отвечать на расторжение соглашения «затратными методами»

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, когда США могут официально выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Как считает дипломат, Вашингтон, скорее всего, объявит о расторжении соглашения через месяц-полтора. По словам главы МИД России, это стало понятно после встречи президента нашей страны Владимира Путина с советником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном, состоявшейся в минувший понедельник, 22 октября.

«С выходом из Договора о РСМД, который пока еще официально не заявлен, но заявлено намерение, и по переговорам в Москве, в ходе в том числе встречи президента Путина с Джоном Болтоном, стало понятно, что это решение уже принято, просто оно формализовано будет либо очень скоро, либо через месяц-полтора», - сказал Лавров в интервью телеканалу «Россия 1».

Также министр подчеркнул, что Москва будет вынуждена ответить на выход Соединенных Штатов из Договора о РСМД, однако, как заверил дипломат, она не собирается это делать «затратными методами», как это было во времена гонки вооружений.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении своей страны выйти из Договора о РСМД, который был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Поводом для такого решения стало якобы нарушение Россией этого соглашения.

Стоит отметить, что в последние годы Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении Договора о РСМД. Однако РФ с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии.