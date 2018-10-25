В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за ливней

25 Окт. 20:37 2018-10-25T20:37:55+03:00

В границы зоны чрезвычайной ситуации вошли Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи

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В четверг, 25 октября, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе в связи с непогодой.

«Ввести режим ЧС для органов управления и сил территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края с 25 октября 2018 года»,- говорится в распоряжении, опубликованном на сайте краевой администрации.

Также в документе уточняется, что в границы зоны чрезвычайной ситуации вошли Апшеронский и Туапсинский районы и город Сочи.

Кроме того, глава Кубани распорядился создать оперативный штаб в Туапсе, привлечь необходимые силы для ликвидации последствий ненастья и организовать аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы.

Напомним, в минувшую среду, 24 октября, на Краснодарский край обрушились сильные дожди и ливни. В результате в регионе оказались подтоплены несколько населенных пунктов, разрушены дороги и затруднено железнодорожное сообщение.

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