Москалькова выразила надежду, что Бута и Бутину удастся вернуть на родину

26 Окт. 00:48 2018-10-25T23:10:48+03:00

Российский омбудсмен в эксклюзивном интервью "КП" рассказала о том, как удалось облегчить режим содержания российских политзаключённых в американской тюрьме

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Как сообщила «Комсомолке» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, режим содержания двух российских политзаключённых в американской тюрьме благодаря стараниям наших правозащитников был облегчен:

— Уже удалось добиться свиданий Константина Ярошенко с семьёй, а Марии Бутиной сменили режим содержания на общий (теперь её держат в тюрьме для лиц, совершивших преступления, не связанные с насилием). «Капля долбит камень не силой, но частым падением». Надеюсь, в итоге нам удастся вернуть на родину всех наших сограждан, — сказала омбудсмен в интервью «КП».

Напомним, 29-летняя политическая активистка Мария Бутина была арестована в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в «работе в качестве иностранного агента без уведомления властей США». Её «товарищ по несчастью», лётчик Константин Ярошенко, в 2010 году был арестован за якобы контрабанду наркотиков, получив 20 лет американской тюрьмы. Самый известный из «заокеанских политзеков», владелец авиатранспортной компании Виктор Бут, был арестован в 2008 году в Таиланде и экстрадирован в США по сомнительному обвинению в «поставках оружия колумбийским боевикам».