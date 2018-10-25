МВД не подтвердило сообщение о ранении полицейского в Москве

25 Окт. 23:24 2018-10-25T23:24:10+03:00

В полиции не подтвердили сообщение о ранении своего сотрудника Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Москве никто из сотрудников правопорядка не был ранен. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полицейский получил огнестрельное ранение в голову в инциденте на улице Авиационной, рядом с метро «Щукинская».

«Информация о ранении сотрудника не подтвердилась», - заявили в пресс-службе московского главка МВД.

Как передает ТАСС со ссылкой на свой источник, в дежурную часть поступил ложный вызов.