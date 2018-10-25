МВД не подтвердило сообщение о ранении полицейского в Москве
Вызов, поступивший в дежурную часть, оказался ложным
В полиции не подтвердили сообщение о ранении своего сотрудникаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Москве никто из сотрудников правопорядка не был ранен. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полицейский получил огнестрельное ранение в голову в инциденте на улице Авиационной, рядом с метро «Щукинская».
«Информация о ранении сотрудника не подтвердилась», - заявили в пресс-службе московского главка МВД.
Как передает ТАСС со ссылкой на свой источник, в дежурную часть поступил ложный вызов.