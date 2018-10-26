2018-10-26T04:29:35+03:00
Общество

В Google за два года 48 человек уволили за сексуальные домогательства

Ни один из них не получил выходного пособия от компании
Юлия ДИВЕЕВА
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Google увольняет сотрудников без содержания за сексуальные домогательстваGoogle увольняет сотрудников без содержания за сексуальные домогательстваФото: REUTERS
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По обвинениям в сексуальных домогательствах из компании Google за два года уволили 48 человек, из них 13 топ-менеджеров. Об этом говорится в письме исполнительного директора интернет-компании Сундара Пичаи к сотрудникам.

«Мы хотим заверить вас в том, что мы рассматриваем каждую жалобу о сексуальных домогательствах или неподобающем поведении, мы расследуем их и предпринимаем меры», - отметил он, комментируя отчет газеты New York Times.

Издание сообщало, что создатель Android Энди Рубин получил компенсацию в размере 90 млн долларов, несмотря на обвинения в неправомерных действиях. Пичаи же заверил, что ни один из сотрудников, уволенных за последние два года, не получил выходного пособия, передает BBC News.

Ранее стало известно, что главный исполнительный директор Google Ларри Пейдж попросил Рубина уйти в отставку после того, как компания подтвердила жалобу женщины-сотрудника о сексуальных домогательствах в 2013 году. Расследование подтвердило слова потерпевшей, но компания заявляла об этом официально.

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