В Google за два года 48 человек уволили за сексуальные домогательства

26 Окт. 04:29 2018-10-26T04:29:35+03:00

Ни один из них не получил выходного пособия от компании

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По обвинениям в сексуальных домогательствах из компании Google за два года уволили 48 человек, из них 13 топ-менеджеров. Об этом говорится в письме исполнительного директора интернет-компании Сундара Пичаи к сотрудникам.

«Мы хотим заверить вас в том, что мы рассматриваем каждую жалобу о сексуальных домогательствах или неподобающем поведении, мы расследуем их и предпринимаем меры», - отметил он, комментируя отчет газеты New York Times.

Издание сообщало, что создатель Android Энди Рубин получил компенсацию в размере 90 млн долларов, несмотря на обвинения в неправомерных действиях. Пичаи же заверил, что ни один из сотрудников, уволенных за последние два года, не получил выходного пособия, передает BBC News.

Ранее стало известно, что главный исполнительный директор Google Ларри Пейдж попросил Рубина уйти в отставку после того, как компания подтвердила жалобу женщины-сотрудника о сексуальных домогательствах в 2013 году. Расследование подтвердило слова потерпевшей, но компания заявляла об этом официально.