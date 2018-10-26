2018-10-26T04:53:24+03:00
Общество

Поменять полисы медицинского страхования необходимо до 1 ноября

Полисы ОМС нового образца позволят без проблем получать бесплатные медицинские услуги в любом регионе России
Юлия ДИВЕЕВА
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Фонд ОМС рекомендует россиянам получить полис нового образцаФонд ОМС рекомендует россиянам получить полис нового образцаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Граждане России, которые хотят сменить страховую медицинскую организацию и обновить свои персональные данные путем оформления нового полиса ОМС, могут сделать это лишь один раз в год и не позднее 1 ноября. Об этом напомнили в Московском фонде ОМС.

Новая форма полиса ОМС действует в РФ с 2011 года, но многие россияне до сих пор не заменили старые зеленые пластиковые карточки на документ нового образца.

«Медицинская организация не обязана помнить, как выглядят старые полисы ОМС всех 86 регионов России, поэтому может засомневаться в подлинности документа и, если случай не экстренный, отказать в бесплатном лечении», - пишет «Российская газета».

Так что, если вы путешествуете по стране, и бываете в других регионах, полис лучше получить новый. При этом издание подчёркивает, что больница или поликлиника не имеют права отказать в медицинской помощи больному из-за полиса старого образца.

Новый документ можно получить как в страховых компаниях, работающих с ОМС, так и в поликлиниках, где сейчас присутствуют страховые представители. Но быстрее и проще сделать это через многофункциональные центры «Мои документы».

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