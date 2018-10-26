В Средиземном море объявлена угроза цунами после землетрясения в Греции

26 Окт. 05:41 2018-10-26T05:42:09+03:00

Высота волн сейчас достигает 20 см и может увеличиться при приближении к берегу

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Европейско-средиземноморский сейсмологический центр объявил об угрозе цунами в Средиземном море в ночь на 26 октября. Сообщение появилось после мощного землетрясения магнитудой 6,8 у берегов Греции.

Подземные толчки ощущались по всей стране. Напуганные люди выбегали посреди ночи из своих домов.

По данным сейсмологов, сейчас в море зафиксировано повышение уровня воды. Пока высота волн достигает 20 сантиметров, однако с приближением к берегу она может резко увеличиться, передает ТАСС.

Ученые призвали жителей прибрежной зоны и туристов срочно эвакуироваться.

Землетрясение также почувствовали жители Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Италии, Македонии, Ливии, Турции, а также Мальты. Эпицентр находился в 287 километрах к западу от Афин, очаг толчков залегал на глубине десяти километров.