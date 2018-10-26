2018-10-26T09:16:32+03:00
Экономика

Оптовые цены на сахар в России выросли в полтора раза

Зато розничная стоимость сахарного песка за минувший год увеличилась всего на 5,4%
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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С начала года оптовая цена на сахар выросла почти на 44%С начала года оптовая цена на сахар выросла почти на 44%Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России зафиксирован резкий рост оптовых цен на сахар. По сравнение с аналогичным периодом прошлого года стоимость этой продукции увеличилась в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные министерства сельского хозяйства.

Согласно отчету, повышение цен началось еще в сентябре, и уже к 18 октября оптовая стоимость сахара в Южном федеральном округе составила 35,9 рублей за килограмм, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2017-го.

А вот розничная цена на сахарный песок прибавила к показателям прошлого года всего 5,4%. Рост стоимости за минувшую неделю составил 1,2%.

Вероятной причиной повышения цен может быть снижение производства данной продукции. В январе-сентябре 2018 года было выпущено на 2,8% меньше сахарного песка, чем в аналогичный период 2017-го. При этом импорт сахара-сырца составил 4,4 тыс. тонны.

Ранее сайт kp.ru публиковал 11 важных фактов о сахаре, которые, возможно, заставят вас пересмотреть свой рацион. Например, надпись "ноль калорий" еще не значит, что в продукте отсутствует подсластитель.

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