Депутаты Госдумы попросили прокуратуру проверить дорожные камеры

26 Окт. 12:45 2018-10-26T12:45:31+03:00

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Депутаты обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку законности установки камер дорожного наблюдения. По мнению народных избранников, они размещены не совсем законно: вместо того, чтобы налаживать движение на аварийных участках, камеры ставят в наиболее выгодных местах.

Письмо, адресованное Юрию Чайке, подписано зампредом Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеславом Лысаковым. В документе указаны претензии к размещению камер фиксации нарушений Правил дорожного движения «Стрит Фалькон». Эти камеры похожи на обычные фонари, они имеют круговой обзор и способны уследить даже за 10-секундной остановкой в неположенном месте.

В Госдуме отмечают, что «Стрит Фалькон» не прошел всех необходимых испытаний. Его применение не законно. Автовладельцы массово получают штрафы, хотя данное оборудование предназначено для наружного наблюдения и фиксации времени, а не для автоматической видеофиксации.

Ранее подобные претензии высказали в Федерации автовладельцев России. Общественники попросили Генпрокуратуру провести общую проверку размещения камер и наличия предупреждающих знаков перед ними. По результатам проверки федерации из 106 камер знаки есть только у одиннадцати, пишет «Российская газета».