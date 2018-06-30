Частные камеры фиксации: В чей карман мы платим дорожные штрафы

СЕГОДНЯ 01:07 2018-06-30T01:09:51+03:00

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Думаете, за соблюдением правил дорожного движения следит только государство? Ошибаетесь. Сегодня на дорогах появились системы видеофиксации, установленные частниками.

КАЧАЛКА В БЮДЖЕТ

Камеры - не только профилактика ДТП, но и источник нехилых барышей в бюджет регионов. Москва в 2017 году получила 16,6 млрд. руб. Татарстан - 3 млрд. Подмосковье - 2,4 млрд.

Эти деньги полностью остаются в местной казне. Казалось бы, золотое дно - воткни у каждого поворота по камере, как нефтяную качалку. Вот только стоит она около 2 млн. руб. А еще надо установить, подключить к системе, обслуживать. У регионов денег нет. Но чиновники нашли выход: установку камер поручили частным компаниям, которым отчисляют денежку с каждого поступившего штрафа.

КАК ДЕЛЯТ ДОХОДЫ В ПОДМОСКОВЬЕ

С начала этого года число камер в Московской области выросло в пять раз. Рывок обеспечила частная компания «МВС Групп», установившая 1011 стационарных и 200 передвижных комплексов фиксации. Стоимость проекта - не менее 2 млрд. руб. По условиям соглашения, действующего 12 лет, с каждого оплаченного штрафа «МВС Групп» получит 233 руб. комиссии. С 13-го года оборудование остается в собственности региона, а подрядчик перестает получать отчисления. Как именно распределятся доходы - см. графику «Только цифры».

В других областях, например Тульской, камеры фиксации принадлежат сразу куче небольших компаний или даже индивидуальным предпринимателям. Чем-то напоминает лицензию на рыбалку: право установки оборудования выигрывается на конкурсе, а место установки ловушки определяют власти.

АВАРИЙНО-ХЛЕБНЫЕ МЕСТА

Формально камеры должны ставить на участках с высокой аварийностью (от трех ДТП в течение года). Но реально их втыкают там, где они соберут больше штрафов.

«На Волоколамском шоссе, от бетонки до Дедовска, насчитал 14 камер. Там ехать-то всего 14 километров», - пожаловался в соцсетях москвич Иван Стариков.

«Только вернулся из поездки Москва - Сочи - Москва. Будьте бдительны - частных камер на трассе десятки, больше всего их на участке от Ростова-на-Дону до Краснодара», - предупредил в Фейсбуке Евгений Маслов.

Трасса из Москвы в Ярославль проходит по территории трех регионов. В Подмосковье действует ограничение 90, и сплошняком стоят камеры. Во Владимирской области ограничение 110 (магистраль), и ни одной камеры, хотя трасса та же самая. В Ярославской области ширина дороги падает с четырех до двух полос, качество асфальта снижается, а лимит скорости остается, как в Подмосковье, - 90. При этом, по статистике ГИБДД, аварийность на дороге во всех трех регионах примерно одинаковая. То есть дело не в скорости и камерах.

- Частные компании, устанавливающие камеры, могут манипулировать правилами в своих интересах, - рассказал мне координатор автомобильного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. - Достаточно самим инсценировать три мелких ДТП в одном и том же месте, чтобы оно попало в разряд аварийных. Потом чиновники разрешают поставить там камеру, и деньги начинают капать.

Только цифрыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

КАМЕРЫ НЕ ПАНАЦЕЯ

Владимир Путин дал команду: к 2024 году смертность на дорогах должна снизиться в 3,5 раза, а к 2030-му и вовсе устремиться к нулю. Чиновники взяли под козырек и бросились наращивать число камер: не получится выполнить команду президента, так хоть бюджет пополнится.

При этом эффективность камер остается под вопросом.

«В местах с невысокой интенсивностью движения после установки комплекса видеофиксации количество нарушений со временем снижается на 20 - 30%. А там, где интенсивность высокая и много транзитного транспорта, количество нарушений, как правило, остается на том же уровне», - заявили «КП» в минтрансе Московской области.

То есть на больших дорогах, где обычно и штрафуют, установка камеры не дает эффекта! А в других местах 70% водителей продолжают нарушать и под камерами.

Одной видеофиксацией смертность на дорогах не снизить. Возьмем шведскую программу нулевой аварийности Vision Zero. Наибольший эффект дало строительство дорог типа «2+1». Когда рядность полос трехполосной дороги чередуется каждые несколько километров. Водителю не надо выезжать на встречку для обгона - достаточно подождать расширения со своей стороны.

Безопасные пешеходные переходы, выделенные не только разметкой, но и подсветкой, лежачими полицейскими, снизили аварийность вдвое.

А КАК В МОСКВЕ?

Столичные камеры либо принадлежат городу, либо взяты в аренду - город тратится на их обслуживание, но и штрафами ни с кем не делится. Как подсчитала Финэкспертиза, в год столичный бюджет получает от них 16,6 млрд. руб. А тратит на обслуживание, по данным Центра организации дорожного движения, всего 1,5 млрд. руб. Чистый доход: 15,1 млрд. руб.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Сколько теряем от ДТП?

Нет единой методики оценки стоимости человеческой жизни. Если объединить несколько теорий, то получается, что гибель одного взрослого россиянина на дороге стоит обществу

10 млн. рублей (деньги на воспитание, обучение, недополученный вклад в ВВП и другое).

В 2017 году на дорогах страны погибли 19 тысяч человек. Это потеря 190 млрд. рублей. При этом водители заплатили за нарушение ПДД 70 млрд. рублей штрафов.

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