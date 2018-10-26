Московским таксистам предложили самим определять тарифы за поездку

26 Окт. 13:35 2018-10-26T13:35:34+03:00

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Таксистам могут дать право самостоятельно назначать цены за поездку. Сейчас стоимость тарифа формирует агрегатор такси - Uber, Gett, "Яндекс.Такси" .

Если перевозчики получат такое право, то они будут рассчитывать стоимость поездки, а тариф предоставлять агрегатору. Цены будут размещены в открытом доступе.

Соответствующие документы уже переданы в Госдуму на утверждение.

Эксперты уверены, что даже если изменения будут утверждены, то пассажиры такси вряд ли почувствуют на себе изменения. Ценник сильно не изменится.

Если цены и поползут вверх, то только первое время, а потом опять начнут снижаться из-за высокой конкуренции.

В такси все же видят некую двоякость в данной инициативе.

- С одной стороны, если реализовать ее прямолинейно, это приведет к взвинчиванию цен и падению рынка. Есть опасность возвращения бомбил, и работы "с руки" - голосованию на дорогах. Но инициатива нужная, сейчас государство не берет на себя роль регулятора формирования цен на таксомоторные услуги, - рассказал "Российской газете" операционный директор "ТаксовичкоФ" Анатолий Малышев.