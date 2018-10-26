Роль Остапа Бендера в новой экранизации «12 стульев» досталась Нагиеву

26 Окт. 15:06 2018-10-26T15:06:48+03:00

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В ближайшее время в России планируют снять новую экранизацию легендарного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "12 стульев", и уже сейчас известно, что роль одного из главных героев - авантюриста Остапа Бендера - сыграет известный актер и шоумэн Дмитрий Нагиев. Об этом рассказал журналист Илья Казаков.

Он также поведал, что роль другого главного героя Кисы Воробьянинова возьмет на себя советский и российский актер Дмитрий Назаров.

"Рассказали, что в новых "Двенадцати стульях" Остапом будет Нагиев, а Кисой - Назаров. Круто", - написал журналист на своей странице в Twitter.

Напомним, что роман Ильфа и Петрова уже экранизировали 50 лет назад под руководством советского комедиографа Леонида Гайдая, спустя пять лет его успех решил повторить Марк Захаров.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как проходили съемки двух последних экранизаций "12 стульев".