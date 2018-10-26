Украина запретила въезд трем делегатам Росрыболовства

26 Окт. 15:15 2018-10-26T15:16:27+03:00

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В пятницу, 26 октября, стало известно, что Государственная пограничная служба (ГПС) Украины запретила въезд в страну трем представителям Росрыболовства - членам комиссии по вопросам организации рыболовства в Азовском море. В частности, в черный список попал глава российской делегации Игорь Рулев: он не сможет попасть на территорию незалежной в течение ближайших трех лет.

Как уточнил официальный представитель ГПС Олег Слободян, решение о запрете въезда было принято в связи с «незаконным пересечением представителями Росрыболовства границы Украины и посещением временно оккупированной территории Крыма через закрытые пункты пропуска», передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Рефат Чубаров сорвал проходившее в Киеве заседание российско-украинской комиссии по вопросам организации рыболовства в Азовском море. Дело в том, что политику также не понравилось, что глава российской делегации въехал на территорию Крыма через аэропорт Симферополя.

Между тем стоит отметить, что Крым вошел в состав России еще в марте 2014 года.