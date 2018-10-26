26 Окт. 16:10 2018-10-26T16:10:40+03:00

Альпинист обнаружил домашнего кота на вершине самой высокой горы в Польше. Фото: Twitter/RzecznikOrange

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В Польше альпинист Войцех Ябчинский взобрался на самую высокую точку страны и обнаружил там домашнего кота. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Гора Рыса находится на высоте 2,5 тысячи метров. Как животное там оказалось, неизвестно.

Кот совершенно не удивился, увидев гостя. Он сидел на одной из скал и спокойно умывался. Но в итоге кота заинтересовал обед мужчины - благодаря этому альпинисту удалось познакомиться с мурлыкой поближе.

Альпинист поднялся на гору высотой 2503 метра и встретил на вершине кота.

Войцев предположил, что питомец проживает в туристическом домике, который находится на склоне горы. А его подписчики пришли в настоящий восторг от видео. Некоторые отметили, что в груди кота бьётся сердце снежного барса. Другие выразили опасения относительно дальнейшей судьбы животного и заявили, что его нельзя оставлять на вершине.

Ранее kp.ru писал, как посольство США в Австралии по ошибке разослало фото котика в пижаме.