Посольство США в Австралии по ошибке разослало фото котика в пижаме

СЕГОДНЯ 13:37 2018-10-15T13:48:49+03:00

Чиновники очень удивились, получив письма с приглашениями на пижамную вечеринку с котами

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Посольство США в австралийском Канберре случайно разослало электронные письма с приглашениями на пижамную вечеринку с котами. Инцидент произошел накануне из-за ошибке одного из сотрудников диппредставительства.

Специалист должен был протестировать систему рассылки электронных писем, но по ошибке действительно разослал шуточные приглашения. Послания с темой "встреча" и описанием "кошачье-пижамная вечеринка" включало в себя лишь фотографию кота. На изображении питомец одет в синий костюм Куки-монстра, а в лапах он как бы держит тарелку с печеньем.

my_furry_babies Cookie Monster cat is back

"Жаль разочаровывать всех тех, кто надеялся попасть на вечеринку с котами и пижамами, но подобное мероприятие выходит далеко за рамки нашей компетенции", - прокомментировал ситуацию представитель посольства Гэвин Сандволл.

Он извинился перед всеми, кто получил подобные письма и заверил, что такое больше не повториться, поскольку система управления почтой будет обновлена. При этом, сколько именно человек стали адресатами необычной корреспонденции не сообщается, передает The Guardian.

my_furry_babies Haha that face!!!! #throwbackthursday

my_furry_babies Воскресенье создано для отдыха с печеньками

Что касается того самого кота из приглашения, то его зовут Джоуи, и у него даже есть свой собственный аккаунт в Instagram, который ведет жительница Мельбурна Дженнифей Стюарт. Женщина не осталась в стороне от истории с рассылкой и выложила в соцсеть новую фотографию своего питомца, который держит планшет с открытой на нем статьей про случившееся.

my_furry_babies Gorgeous red hair

Другие американские дипломаты, в частности, сотрудники посольства США в Новой Зеландии тоже решили прокомментировать забавную ситуацию. Так, они опубликовали у себя на странице в Twitter анимацию с печатающим на ноутбуке котом и подписью: "Мы сидим в Новой Зеландии и смеёмся".

В посольстве США в Новой Зеландии посмеялись над своими коллегамиФото: Twitter.com

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