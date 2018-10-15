2018-10-15T13:48:49+03:00
Дом. Семья

Посольство США в Австралии по ошибке разослало фото котика в пижаме

Чиновники очень удивились, получив письма с приглашениями на пижамную вечеринку с котами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кот по кличке Джоуи. Фото: @my_furry_babiesКот по кличке Джоуи. Фото: @my_furry_babiesФото: Instagram.com
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Посольство США в австралийском Канберре случайно разослало электронные письма с приглашениями на пижамную вечеринку с котами. Инцидент произошел накануне из-за ошибке одного из сотрудников диппредставительства.

Специалист должен был протестировать систему рассылки электронных писем, но по ошибке действительно разослал шуточные приглашения. Послания с темой "встреча" и описанием "кошачье-пижамная вечеринка" включало в себя лишь фотографию кота. На изображении питомец одет в синий костюм Куки-монстра, а в лапах он как бы держит тарелку с печеньем.

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"Жаль разочаровывать всех тех, кто надеялся попасть на вечеринку с котами и пижамами, но подобное мероприятие выходит далеко за рамки нашей компетенции", - прокомментировал ситуацию представитель посольства Гэвин Сандволл.

Он извинился перед всеми, кто получил подобные письма и заверил, что такое больше не повториться, поскольку система управления почтой будет обновлена. При этом, сколько именно человек стали адресатами необычной корреспонденции не сообщается, передает The Guardian.

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Что касается того самого кота из приглашения, то его зовут Джоуи, и у него даже есть свой собственный аккаунт в Instagram, который ведет жительница Мельбурна Дженнифей Стюарт. Женщина не осталась в стороне от истории с рассылкой и выложила в соцсеть новую фотографию своего питомца, который держит планшет с открытой на нем статьей про случившееся.

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Другие американские дипломаты, в частности, сотрудники посольства США в Новой Зеландии тоже решили прокомментировать забавную ситуацию. Так, они опубликовали у себя на странице в Twitter анимацию с печатающим на ноутбуке котом и подписью: "Мы сидим в Новой Зеландии и смеёмся".

В посольстве США в Новой Зеландии посмеялись над своими коллегами Фото: Twitter.com

В посольстве США в Новой Зеландии посмеялись над своими коллегамиФото: Twitter.com

Ранее сайт kp.ru писал о том, как один толстый кот снискал популярность в социальных сетях, просто сбросив пару килограммов.

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