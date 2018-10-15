Посольство США в Австралии по ошибке разослало фото котика в пижаме
Посольство США в австралийском Канберре случайно разослало электронные письма с приглашениями на пижамную вечеринку с котами. Инцидент произошел накануне из-за ошибке одного из сотрудников диппредставительства.
Специалист должен был протестировать систему рассылки электронных писем, но по ошибке действительно разослал шуточные приглашения. Послания с темой "встреча" и описанием "кошачье-пижамная вечеринка" включало в себя лишь фотографию кота. На изображении питомец одет в синий костюм Куки-монстра, а в лапах он как бы держит тарелку с печеньем.
"Жаль разочаровывать всех тех, кто надеялся попасть на вечеринку с котами и пижамами, но подобное мероприятие выходит далеко за рамки нашей компетенции", - прокомментировал ситуацию представитель посольства Гэвин Сандволл.
Он извинился перед всеми, кто получил подобные письма и заверил, что такое больше не повториться, поскольку система управления почтой будет обновлена. При этом, сколько именно человек стали адресатами необычной корреспонденции не сообщается, передает The Guardian.
Что касается того самого кота из приглашения, то его зовут Джоуи, и у него даже есть свой собственный аккаунт в Instagram, который ведет жительница Мельбурна Дженнифей Стюарт. Женщина не осталась в стороне от истории с рассылкой и выложила в соцсеть новую фотографию своего питомца, который держит планшет с открытой на нем статьей про случившееся.
Другие американские дипломаты, в частности, сотрудники посольства США в Новой Зеландии тоже решили прокомментировать забавную ситуацию. Так, они опубликовали у себя на странице в Twitter анимацию с печатающим на ноутбуке котом и подписью: "Мы сидим в Новой Зеландии и смеёмся".
В посольстве США в Новой Зеландии посмеялись над своими коллегамиФото: Twitter.com
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