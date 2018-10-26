2018-10-26T17:25:23+03:00
В мире

ФБР сообщило об одиннадцатой посылке с бомбой

На этот раз взрывное устройство должен был получить сенатор-демократ Кори Букеру
Дарья ИВАШКИНА
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ФБР сообщило об одиннадцатой посылке с бомбойФБР сообщило об одиннадцатой посылке с бомбойФото: REUTERS
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В пятницу, 26 октября, Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило об одиннадцатой подозрительной посылке. На этот раз речь идет о предполагаемом взрывном устройстве, отправленном сенатору-демократу Кори Букеру.

Как отметили в ФБР, опасную посылку удалось вовремя перехватить. «Мы подтверждаем, что одиннадцатая посылка была найдена в штате Флорида, похожая внешне на другие, она адресована сенатору Кори Букеру», - говорится в официальном Twitter американской спецслужбы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первую подобную посылку получил американский миллиардер Джордж Сорос. Затем же стало известно о самодельных взрывных устройствах, направленных, в частности, Хиллари и Биллу Клинтон, бывшему президенту США Бараку Обаме, экс-директору ЦРУ Джону Бреннану, бывшему вице-президенту Соединенных Штатов Джозефу Байдену и даже актеру Роберту Де Ниро.

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