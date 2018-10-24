2018-10-24T23:25:34+03:00
Происшествия

Посылки с бомбами Соросу, Обаме и Клинтон отправил один человек

Правоохранители исключают причастность к этим посылкам иностранных террористов
Юлия ДИВЕЕВА
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В полиции США считают что посылки с самодельными бомбами отправил один человекВ полиции США считают что посылки с самодельными бомбами отправил один человекФото: REUTERS
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Посылки с самодельными бомбами, которые были отправлены экс-президенту США Бараку Обаме, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и миллиардеру Джорджу Соросу, вероятнее всего, разослал один и тот же человек. Такое заявление сделал в среду глава отделения по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джон Миллер.

Он отметил, что во всех посылках были примитивные самодельные взрывные устройства. Как сообщила представитель Национального антитеррористического центра США Мора Берд, ведомство не считает, что к этим посылкам могут быть причастны иностранные террористы, передает телеканал CNN.

При этом она признала, что основное расследование ведет ФБР, но антитеррористический центр продолжит активно участвовать в нем совместно с правоохранительными органами.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о перехвате подозрительных посылок с потенциальными взрывными устройствами, адресованных Хиллари и Биллу Клинтон, а также бывшему американском лидеру Бараку Обаме. За сутки до этого взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом Сороса.

Также 24 октября в нью-Йорке всех людей, в том числе сотрудников телеканала CNN, эвакуировали из здания Time Warner Center из-за подозрительного пакета, обнаруженного в комнате, где проходит разбор почтовой корреспонденции.

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