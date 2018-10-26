26 Окт. 17:29 2018-10-26T17:29:43+03:00

В РПЦ прокомментировали желание Киевского патриархата быть под юрисдикцией Константинополя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Глава Киевского патриархата Филарет заявил о необходимости перевода Украинской православной церкви под юрисдикцию Константинополя.

Все украинские православные церкви войдут в объединенную церковь, кто откажется – потеряет право называться Украинской православной церковью. В свою очередь законную, каноническую Украинскую православную церковь, Филарет хотел бы переименовать в Российскую православную церковью на Украине.

В РПЦ уверены, что все это несбыточные планы. Собрания духовенства выступает за сохранение статуса, большинство хотят находиться в составе канонической Украинской православной церкви.

- Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий имеет всестороннюю поддержку от духовенства. Никто не изъявляет желания вступать в канонические отношения с представителями Константинопольского патриархата. Они также не желают идти под руководство "реабилитированных" Константинополем раскольников, но желают и далее оставаться в составе Московского патриархата, - говорит «Российской газете» заместитель главы Отдела внешних церковных связей РПЦ, протоиерей Николай Балашов

Совершить смену юрисдикции насильственным образом будет означать нарушение всех прав человека.

- Странно, как такого рода намерения и заявления сочетаются с декларациями о якобы европейском выборе Украины, - говорит протоиерей.

Сайт kp.ru рассказывал, чем грозит отрыв Украинской православной церкви от Москвы.