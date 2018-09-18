Чем грозит отрыв Украинской церкви от Москвы

СЕГОДНЯ 01:05 2018-09-18T01:31:24+03:00

Крестный ход на 1030-летие Крещения Руси собрал в Киеве 200 тысяч верующих и показал, что в случае чего за каноническую церковь вступится ее паства. И тогда Украину ждет горячий конфликт уже на религиозной почве. Фото: ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

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1. С чего все началось?

Этой весной президент Украины Петр Порошенко обратился к Константинопольскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Украинской церкви автокефалию (независимость), назвав Московский патриархат "щупальцами страны-агрессора".

Сама Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) подчеркивает: она автокефалию не просит и в ней не нуждается. И просьба светских властей и поддерживаемых ими раскольников здесь никакой роли не играет.

31 августа Патриарх Московский и всея Руси Кирилл летал в Стамбул обсудить этот вопрос с Патриархом Варфоломеем, однако переговоры успехом не увенчались. В сентябре Константинополь направил в Киев двух своих экзархов (представителей патриархата за границей) - архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады (оба украинского происхождения). Они должны подготовить «предоставление автокефалии православной церкви на Украине».

- Мы с ними встречаться не намерены, потому что они сюда приехали без нашего благословения, - сказал в пятницу членам Священного Синода (орган управления РПЦ) предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий. Приехать в Москву на экстренное заседание он не смог из-за болезни и общался по скайпу.

2. Зачем Киеву нужна автокефалия?

Очевидно, что сторонники независимости от РПЦ - это нынешние киевские власти. Их поддерживают раскольники из «Киевского патриархата» и «Украинской автокефальной православной церкви» (УАПЦ). Что это за религиозные организации?

УАПЦ была образована в 1917 году на волне украинского национализма (когда рухнула Российская империя и Украина пыталась создать собственное государство), затем воссоздана в 1942 году на оккупированной фашистами территории (после ухода гитлеровцев представители УАПЦ эмигрировали) и в 1989 году - во время начала распада СССР.

Теперь про так называемый Киевский Патриархат. В 1995 году на Украине при поддержке местных властей образовался не признанный ни одной Поместной православной церковью «Киевский патриархат» во главе с Филаретом (Денисенко). За раскольничество он был предан анафеме со стороны Русской православной церкви (и это признается всеми другими Поместными православными церквями). Тогда у канонической церкви начали силой отбирать храмы, убивать священников. Вторая волна насилия пошла после последнего Майдана - с 2014 года, и каноническая церковь потеряла уже около 50 храмов.

3. Какая церковь самая многочисленная?

Для понимания расклада сил можно посмотреть число храмов и прихожан (см. графику). Вот данные соцопроса от 2016 года компании Ukrainian Sociology Service при Институте социологии Национальной академии наук Украины: 39,4% граждан считают себя прихожанами УПЦ МП, 25,3% - УПЦ КП, 4,6% - УАПЦ. По информации УПЦ МП, ее прихожанами на Украине являются 35 миллионов верующих (это более 80% населения).

4. Почему Порошенко обращается в Константинопольский патриархат?

Это первая в диптихе (первая по чести) автокефальная (независимая) православная церковь, преемница Византии с административным центром на Фанаре (сейчас Стамбул, бывший Константинополь). Де-факто эта церковь очень малочисленна. На территории Турции имеет 5 епархий и 10 монастырей. По миру - 3200 приходов и около 5 миллионов верующих.

5. Может ли Константинополь дать автокефалию сам?

В былые времена - да. Однако в 1993 году было принято всеправославное решение о том, что отныне любая автокефалия будет предоставляться с одобрения всех Поместных православных церквей. В случае с Киевом такого одобрения не было.

6. Случалось ли подобное получение независимости раньше?

Похожая ситуация была в 1920-х годах, когда Патриарха Тихона и всю Русскую православную церковь прессовали большевики, поддерживая при этом раскольников-обновленцев. Но до отправки экзархов дело тогда не дошло.

- Тогда Патриарх Григорий VII Константинопольский принимает решение послать в Москву так называемую «комиссию» по просьбе неких православных. Русская православная церковь никаких просьб не направляла. А, видимо, направляли раскольники-обновленцы. И Патриарх Тихон написал очень ясное канонически обоснованное письмо с протестом. И несмотря на то, что он практически был лишен свободы, он мужественно и четко определил позицию, - напоминает Патриарх Кирилл. - Мы должны следовать той линии, которая является единственно правильной и канонически обоснованной.

7. Почему такая спешка?

- Порошенко понимает, что дни нынешней украинской власти сочтены, весной следующего года будут выборы, и вполне вероятно, что к власти придет какая-то новая сила. Поэтому стараются сделать свое черное дело, как можно скорее, - поясняет глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

8. Чем отвечает Москва?

Священный Синод решил приостановить молитвенное поминовение Патриарха Варфоломея и совместное участие в богослужениях, а также участие во всех структурах, где председательствует или сопредседательствует Константинопольский патриархат. Говоря светским языком, это эквивалентно разрыву дипломатических отношений. Это сигнал, что в случае чего РПЦ будет вынуждена полностью разорвать евхаристическое общение, а это уже раскол во всемирном православии. И Константинопольский Патриарх, который часто позиционирует себя как глава трехсотмиллионного православного населения планеты, больше не будет его главой.

9. К чему может все это привести?

Масштабный крестный ход на 1030-летие Крещения Руси, на который в Киев пришли 200 тысяч верующих показал, что в случае чего за каноническую церковь вступится ее паства. И тогда Украину ждет горячий конфликт уже на религиозной почве.

- Если УПЦ признают церковью страны-агрессора, если ее лишат законных прав, то мы можем ожидать чего угодно - что раскольники возьмут контроль над большими монастырями, такими, как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места и может начаться кровопролитие, - прогнозирует митрополит Иларион.

В Верховную Раду уже внесены законопроекты о дискриминации и изоляции канонической церкви.

10.Что говорят другие церкви?

Еще до посылки экзархов Александрийская, Иерусалимская, Сербская и другие церкви выступали за сохранение единства православия на Украине.

- Мученическая Украинская церковь оскверняется кощунством раскольников, насилием и кровопролитием. Всякий, кто помогает украинским раскольникам, это враг не только Русской церкви и Русского мира, но также и всех православных славянских народов и всего православного мира, - заявил в мае Патриарх Сербский Иреней. И... попал в украинскую базу «Миротворец», где вывешивают личные данные «агентов Кремля» и призывают к расправам.

РПЦ сегодня призывает все Поместные православные церкви (всего их 15) обсудить ситуацию на Украине и молиться о сохранении единства. Специальные молитвы уже опубликованы.

Кто есть кто в цифрахФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ОФИЦИАЛЬНО

«Константинопольская церковь была когда-то могущественной церковью, охватывала собой весь цивилизованный мир. Но сегодня нет Византийской империи, они живут прошлым. И вместо того большого государства, которым была Византия, сегодня Турция, в которой даже веры православной нет. Там православных можно пересчитать на пальцах. И они свою родину довели до такого состояния, что она из православного могущественного государства превратилась в мусульманское государство. И они сегодня хотят нами командовать, учить, как нам нужно жить? Они хотят нашу Украину тоже довести до такого состояния, как они довели свою родину? Они не имеют ни морального, ни канонического права назначать сюда экзархов и вмешиваться в наши дела. Этот грех вмешательства в дела нашей церкви может породить раскол мирового масштаба».

(Митрополит ОНУФРИЙ, глава Украинской православной церкви - в интервью украинскому каналу «Интер»).

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Роман СИЛАНТЬЕВ, религиовед:

«За такое Варфоломея тоже могут признать раскольником»

- Не уверен, что Варфоломей одумается. На него сильно давят и внутри, где существует мощное прозападное лобби, и снаружи. Россию пытаются максимально уязвить, и удар по РПЦ - один из способов. Принимать ответные решения будут Патриарх, Священный Синод, Архиерейский Собор. На мой взгляд, ответным шагом могло бы стать образование наших епархий в Турции, где большому числу российских соотечественников и туристов даже помолиться негде. Они идут в единичные храмы Константинопольского патриархата. Почему бы нам не открыть там свои храмы? Теперь уже ничего не мешает это сделать. Могут со временем возникнуть сомнения и в том, что Константинопольский Патриарх имеет право кого-то окормлять после таких действий. Не исключаю, что Варфоломея признают еретиком и раскольником.