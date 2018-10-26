Сервисы такси выступили против запрета регулировать цены на поездки

26 Окт. 19:57 2018-10-26T19:58:20+03:00

По мнению агрегаторов, если такой запрет вступит в силу, то о прозрачности цен и быстрой подаче машины можно будет забыть

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Агрегаторы такси - «Везет», Maxim, «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» - подготовили совместное заявление, в котором выступили против инициативы передать регулирование тарифов перевозчикам, то есть водителям. В частности, онлайн-сервисы уверены, что принятие соответствующих поправок отбросит российский рынок такси в своем развитии на 15 лет назад.

«Онлайн-сервисы выступают против этих поправок. Мы считаем, что если они будут приняты, то <…> все достижения последних лет – легальное такси, новые автомобили, прозрачные и невысокие цены, быстрая подача машины – будут перечеркнуты», - говорится в заявлении, имеющемся в распоряжении «Комсомольской правды».

Также там отмечается, что запрет на участие онлайн-сервисов в определении тарифов сделает такси недоступным для миллионов людей и приведет к падению спроса, которое «оставит десятки тысяч водителей без работы».

«Заказы будут получать те водители, которые предложат наименьшую цену, но при этом они могут находиться в нескольких десятках километров от пассажиров. Следовательно, холостой пробег машин значительно вырастет, увеличится средняя цена поездки», - утверждают агрегаторы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что московским таксистам предложили самим определять тарифы за поездку. Как отмечалось, московский департамент транспорта уже передал соответствующие документы в Госдуму.