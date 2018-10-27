2018-10-27T08:26:36+03:00
Политика

Правительству Забайкальского края представили врио губернатора Осипова

Теперь региональный кабинет министров будет отправлен в отставку и сформирован заново
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Александр Осипов. Фото: пресс-служба КремляАлександр Осипов. Фото: пресс-служба Кремля
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Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил депутатам Заксобрания и членам правительства Забайкальского края Александра Осипова, который накануне был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона. Официальная церемония приветствия состоялась в субботу, 27 октября, в зале заседаний местного кабмина.

Меняйло подчеркнул, что Александр Михайлович имеет большой опыт работы во многих отраслях экономики и последнее время работал заместителем министра по развитию Дальнего Востока. На фоне этого полпред главы государства выразил уверенность в том, что Осипов будет "востребован" и сможет наладить ситуацию в регионе.

Сам врио Забайкалья отметил, что теперь у него и жителей края появилась уникальная возможность включиться в национальные проекты.

"Определены показатели качества жизни людей <...> для нас это сегодня означает - построить и отремонтировать дороги, больницы и поликлиники, детские сады и школы, реконструировать ЖКХ и теплоэнергетику, создать новые современные рабочие места с заработной платой, но для этого предстоит напряженная работа", - цитирует ТАСС исполняющего обязанности губернатора.

Между тем, действующее правительство в ближайшее время уйдет в отставку, на его месте, согласно уставу региона, будет сформирован новый кабмин.

Напомним, что прежний губернатор Забайкалья Наталья Жданова 11 октября объявила о своем уходе с поста по собственному желанию. Две недели регион оставался без фактического руководителя.

Сайт kp.ru писал о том, что 25 октября президент РФ Владимир Путин сделал Осипова временно исполняющим обязанности губернатора.

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