Александр Осипов назначен врио губернатора Забайкальского края

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-25T12:09:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Александр Осипов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края сегодня, 25 октября 2018 года. Президент России Владимир Путин подписал Указ о досрочном прекращении полномочий теперь уже экс-губернатора края Натальи Ждановой и о назначении на эту должность бывшего первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока.

Накануне поздно вечером Владимир Путин встретился с потенциальным кандидатом в Кремле, в ходе которой и сообщил о своём решении назначить его врио обязанности губернатора Забайкальского края. Александр Осипов, в свою очередь, информировал о планах по реализации ряда проектов социально-экономического развития региона. Новоиспеченный врио назвал несколько приоритетных задач. Среди них - реализация крупных проектов крупных проектов в Забайкальском крае. В их числе – освоение Быстринского полиметаллического месторождения, Аргунского уранового месторождения и других. По словам Александра Осипова, для их успешной работы необходима хорошая обеспечивающая инфраструктура, комфортная, в том числе, для сотрудников создаваемых предприятий.

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов. Автор фото: пресс-служба Кремля

- Прошу вашей поддержки по разработке плана социального обеспечения точек роста Забайкальского края. Подобные планы уже реализуются в Дальневосточном федеральном округе. Если вы одобрите, мы такой план разработаем и представим на утверждение и, соответственно, на финансирование. И в целом просил бы вашей поддержки, содействия в распространении тех мер и инструментов поддержки, которые распространены сейчас на Дальнем Востоке и показали свою эффективность. Это ТОРы, инфраструктурные субсидии для инвестиционных проектов, проекты «Дальневосточный гектар» и «Свободный порт Владивосток». Там сейчас очень острая ситуация по пунктам пропусков. Там по 2-3 дня стоят люди, транспортные средства, не могут вовремя оформиться. А круглосуточная работа пунктов пропуска, ускоренные нормативы по контролю транспортных средств, которые пересекают границу, создание свободной таможенной зоны – все, что есть в законе СПВ – помогут решить проблему, - рассказал о планах работы президенту Александр Осипов.

Обсуждали будущее Забайкальского края. Автор фото: пресс-служба Кремля

По информации источников близких к администрации президента, Осипов не являлся участником проектов кадрового резерва и подготовки «будущих глав регионов». Его назначение на должность врио губернатора Забайкальского края многие эксперты напрямую связывают с политическим усилением и лоббистскими возможностями экс-главы Минвостокразвития Александра Галушки. Александр Осипов считается человеком из его команды, так как до федерального министерства по делам Дальнего Востока они вместе работали в «Деловой России».

Эксперты отмечают, что Александр Осипов, стоявший вместе с вице-премьером-полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым и главой Минвостокразвития Александром Галушкой у истоков разработки новой экономической политики развития Дальнего Востока, имеет все шансы на получение успешного результата в непростом восточносибирском регионе. Забайкальский край и регионы Дальнего Востока объединяет схожесть географических и экономических условий, много одинаковых проблемных вопросов, стоящих перед властями регионов. Ключевое - это повышение качества жизни жителей через развитие экономического потенциала региона. По мнению ряда экспертов, назначение Александра Осипова врио губернатора Забайкальского края, позволит быстро, через действующую государственную программу "Развития Дальнего Востока и Забайкальского края", применить в Забайкалье все разработанные и уже действующие на Дальнем Востоке механизмы особых экономических зон, специальных налоговых режимов для инвесторов, программу бесплатного предоставления земли гражданам «Дальневосточный гектар», федеральную программу субсидирования авиа перелетов, действующую для жителей дальневосточного региона, комплексного строительства объектов социальной инфраструктуры и многое другое.

Рабочая встреча в Кремле. Автор фото: пресс-служба Кремля

Справка «КП»:

Осипов Александр Михайлович родился в 1969 году. До 2012 года работал в крупных российских производственных, энергетических и финансовых компаниях. С 2012 по 2013 годы - вице-президент, председатель Экспертного совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". С 2013 по 2018 год работал первым заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока, сопредседатель совместной рабочей группы Минвостокразвития РФ и Генеральной прокуратуры России по снижению административных барьеров для бизнеса и защиты прав инвесторов. Награжден благодарностью Президента Российской Федерации за вклад в социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Правительства Российской Федерации за активное участие в реализации задач модернизации отечественной экономики.