Медведева неудачно выступила в короткой программе на Skate Canada

27 Окт. 09:22 2018-10-27T10:17:45+03:00

Российская фигуристка упала во время катания, а также плохо исполнила каскад тройной флип/тройной тулуп [видео]

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Российская фигуристка Евгения Медведева провалилась на выступлении во втором в сезоне этапе Гран-при в канадской Лавале и заняла лишь седьмое место после короткой программы.

Спортсменка не только неудачно исполнила каскад тройной флип / тройной тулуп, но еще и упала. В результате девушка набрала всего лишь 60,83 балла, что стало ее худшим результатом после перехода во взрослое фигурное катание.

Evgenia MEDVEDEVA RUS Short Program 2018 Skate Canada.Евгения Медведева неудачно выступила на Гран-при Канады

При этом другая российская фигуристка - Елизавета Туктамышева.ю стала лидером данного этапа по итогам проката. Она абсолютно чисто исполнила тройной аксель, набрав 74,22 балла. Это стало лучшим результатом 21-летней спортсменки в сезоне. Отрыв между ней и вторым местом, на которым находится японка Вакаба Хигути, составил аж 7,71 балла.

Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS Short Program 2018 Skate Canada.Елизавета Туктамышева занимает первое место на Гран-при Канады после короткой программы

Ранее сайт kp.ru писал о том, что произвольная программа одиночек в рамках соревновательной части турнира Skate Canada состоится в ту субботу, 27 октября.