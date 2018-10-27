2018-10-27T11:51:36+03:00
Политика

Названы темы саммита лидеров РФ, Турции, Германии и Франции в Стамбуле

В повестке четырехсторонних переговоров значится обсуждение ситуации в Сирии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По итогам переговоров будет сделано заявлениеПо итогам переговоров будет сделано заявлениеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В эту субботу, 27 октября, в Стамбуле пройдет четырехсторонний саммит, участие в котором примут лидеры России, Турции, Франции и Германии. Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель впервые соберутся в таком составе.

Ожидается, что данная встреча позволит скоординировать усилия стран в сфере восстановления стабильности в Сирии. Именно урегулирование ситуации в Арабской Республике станет главной темой обсуждения на саммите. Кроме того, планируется обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов.

По словам пресс-секретаря российского президента, переговоры стартуют в районе двух часов дня. По итогам встречи будет сделано заявление для прессы. Также запланированы двусторонние переговоры в рамках мероприятия.

Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что встречу "тет-а-тет" намерены провести Путин и Эрдоган.

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